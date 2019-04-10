Сериал «Корона» нашел свою принцессу Диану

Создатели драматического телесериала «Корона», который рассказывает историю британской королевской семьи в ХХ веке, выбрали актрису Эмму Корин на роль принцессы Уэльской Дианы. Об этом пишет Variety.

По данным издания, Корин в роли принцессы Дианы скорее всего впервые появится в сериале в четвертом сезоне, дата выхода которого в настоящий момент неизвестна.

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Корин, комментируя свою новую роль, подчеркнула, что находится «вне себя от восторга».

В прошлом году появился первый кадр «Короны» с Оливией Колман в роли Елизаветы II.