«Тайна двух людей»: Линдеманн впервые высказался о романе с Лободой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/12060247/loboda2-pic905-895x505-82099.jpg">

Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в интервью журналу «Жара Magazine» впервые подробно высказался об отношениях с экс-солисткой украинской группы «ВИА Гра» Светланой Лободой.

На вопрос об отцовстве дочери Лободы Тильды он не ответил, однако сделал намек на связь с самой певицей. «О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сообщил немецкий рокер.

Реклама

Вместе с тем Линдеманн пикантно отреагировал на вопрос о своем типичном дне в России. «Это будет рассказ 18+», — предупредил он, добавив, что не может сказать, в какой стране хотел бы оказаться. «Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве», — поделился он.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна поползли после того, как их засняли вместе в 2017 году на музыкальном фестивале «Жара». В мае 2018 года Светлана Лобода родила дочь.

Ранее неприличный портрет Лободы разозлил ее фанатов.