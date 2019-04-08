Суд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что помимо Серебренникова из-под домашнего ареста освобождены другие фигуранты дела «Седьмой студии» — Юрий Итин и Софья Апфельбаум.
Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников получил премию «Ника».
Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.