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Супергеройский фильм «Шазам!» возглавил российский прокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в кинотеатрах России и стран СНГ картина собрала 338,8 млн рублей за первые четыре дня показа.

Как отмечается, вторую строчку занимает перезапуск «Кладбища домашних животных», который за четыре дня проката заработал 192,6 млн рублей.

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При этом тройку лидеров замыкает фильм о летающем слоненке «Дамбо», который за выходные собрал почти 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сети появился новый тизер-трейлер супергеройского фильма по комиксам DC «Шазам!».