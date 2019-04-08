Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»

Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части «Трансформеров», передает Slash Film.

Об этом заявил продюсер фильма Лоренцо ди Бонавентура.

По его словам, Бэй дал ясно понять, что не будет режиссером нового фильма о «Трансформерах».

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Он также добавил, что Бэй работал над данной франшизой в течении 10 лет.

Бонавентура подчеркнул, что новая картина не будет продолжением пятой части «Трансформеров».

Ранее сообщалось, что трансформер-шмель крушит противников в трейлере «Бамблби».