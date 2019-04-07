«Тот же Порошенко»: Соловьев о Зеленском

<img src="//img.gazeta.ru/files3/297/12028297/upload-RIAN_989912.HR-pic905-895x505-36855.jpg">

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал интервью кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского телеканалу «Украина». Свое мнение он написал в твиттере.

«Почти во всем тот же Порошенко, только вид сбоку», — отметил Соловьев.

Реклама

Он добавил, что различия между ними стилистические, а не сущностные.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.