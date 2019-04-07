Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова певца Алексея «Профессора» Лебединского, который заявил, что Россия обязана попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги». Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что исполнитель уже несколько лет живет в США.

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«Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?, — заявил Лоза.

По его словам, Лебединский и не может думать иначе, находясь в Америке.

Ранее сообщалось, что российский продюсер Иосиф Пригожин жестко ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине.