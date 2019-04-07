«Гавкает в Америке»: Пригожин ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певца Алексей «Профессора» Лебединского, который заявил, что Россия обязана попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, исполнитель хочет найти виноватых в неудачах, которые настигли его в США.

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«Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой?», — подчеркнул Пригожин.

Он также задался вопросом, что певец сделал, кроме того, что исполнил композицию «Я убью тебя, лодочник».

«На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?», — заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что певец «Профессор» Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине.