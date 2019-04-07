Панин отказался извиняться перед «злобными уродцами»-россиянами

Скандально известный актер Алексей Панин объяснил свое высказывание, в котором назвал россиян «злобными уродцами», передает телеканал «Звезда».

Панин заявил, что не собирается ни перед кем извиняться.

«Я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, я ругал людей, которые выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце, я ругал людей, которые больных детишек с ДЦП позволяют себе называть уродам», — пояснил Панин.

Резкое высказывание Алексей Панин позволил себе, осуждая смеющихся над чужой смертью и болезнью комментаторов в соцсетях. Ранее в его защиту высказался Никита Джигурда.