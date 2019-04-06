Звезда «Империи» отказался платить за судебные расходы на скандальное дело

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Звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт не намерен выплачивать компенсацию за судебные расходы в размере $130 тыс. Об этом сообщает ABC News.

Ранее власти Чикаго обвинили актера в нежелании оплачивать затраты на расследование его фальшивой жалобы.

«Господин Смоллет категорически отрицает, что делал какие-то ложные заявления в адрес города Чикаго или лиц, занимавшихся расследованием», — заявил адвокат Смоллета Марк Герагос.

Он подчеркнул, что все уголовные обвинения в адрес звезды «Империи» были сняты, а дело закрыто. Таким образом, утверждения о том, что Смоллет сказал неправду представителям власти или организовал нападение на себя, являются «клеветническими», добавил адвокат.