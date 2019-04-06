Децла посмертно наградили званием «Хип-хоп легенда»
Музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, посмертно наградили званием «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «Жара Music Awards 2018», передает РИА «Новости»
Отмечается, что награду Децала забрал его отец Александр Толмацкий.
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Известно, что победителей премии выбирали зрители и профессиональное жюри.
Ранее была названа официальная причина смерти Децла.
Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.