Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж

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Британский актер Идрис Эльба, который должен был заменить Уилла Смита в сиквеле «Отряда самоубийц», сыграет в картине нового персонажа. Об этом сообщает Deadline.

Согласно полученной информации, персонаж Смита в продолжении фильма не появится из-за занятости в других проектах.

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Как отмечается, если Эльба сыграет нового персонажа, Смит, возможно, сможет вернуться к роли в будущем.

Ранее сообщалось, что Эльба ведет переговоры с Warner и режиссером Джеймсом Ганном об участии в сиквеле «Отряда самоубийц».