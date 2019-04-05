Зеленского обвинили в подмене результатов анализов

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Шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь. Спор разгорелся под комментариями поста с фото документов в фейсбуке Зеленского.

По словам пользователей, шоумен сначала выложил фотографию, где датой взятия анализов было 2 апреля, а не 5. Однако потом Зеленский удалил некоторые вложения в посте и заменил их на новые. Это подтверждает и история правок публикации.

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Отмечается, что некоторые пользователи якобы успели сфотографировать документ, где датой взятия анализов было 2 апреля, и выложили кадры в комментариях под записью.

«Назад в будущее!... Результаты анализов не могут быть за несколько часов... Как Вы объясните то, что кровь у Вас брал актер снимавшийся в нескольких передачах», — писали люди в комментариях.

Кандидат в украинские президенты пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что обнародованы результаты анализов Зеленского.