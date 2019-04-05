Обнародованы результаты анализов Зеленского

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский поделился результатами своих анализов крови на наркотики и алкоголь. Фотографии документов он опубликовал в фейсбуке.

До этого Зеленский заявил, что результаты будут готовы через три дня.

Однако он выложил результаты в день сдачи анализов, 5 апреля.

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«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — говорится в результатах исследования.

Ранее сообщалось, что обнародованы результаты анализов Порошенко.