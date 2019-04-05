Оззи Осборн отменил мировое турне

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Музыкант Оззи Осборн отменил все свои концерты в 2019 году из-за травмы. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, Осборн был вынужден перенести мировое турне на 2020 год после неудачного падения в своем доме.

Как отмечается, Осборн пообещал фанатам закончить свой тур.

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При этом в настоящее время музыкант восстанавливается под присмотром своего доктора в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборна подключили к искусственной вентиляции легких.