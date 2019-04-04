Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона «Олимпийский». Об этом заявил спикер его штаба Дмитрий Разумков, передает УНН.

Вместо этого Зеленский готов сдать анализы вместе с Порошенко в частной клинике.

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«Мы предлагаем Петру Алексеевичу прийти завтра в 08.00 в клинику Eurolab и сдать анализы. Мы ждем», — отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкоголь.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.