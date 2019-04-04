Путин скорбит по Георгию Данелии
Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии.
Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент назвал Данелию выдающимся режиссером и неординарным человеком. «Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — написано в обращении.
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Путин отметил, что скорбь родных от невосполнимой утраты разделяют коллеги автора «Мимино» и «Афони», его последователи и ученики, почитатели его таланта в России и за ее пределами.
Ранее было выбрано место прощания со скончавшимся 4 апреля режиссером.