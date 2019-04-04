Причину смерти Данелии назвала его жена
Жена режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала о причине его смерти, передает ТАСС.
По ее словам, у него произошла остановка сердца.
«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сказала Юркова-Данелия.
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Ранее источник сообщил, что Данелия умер после того, как у него развились острая дыхательная и сердечная недостаточность.
Георгий Данелия — автор фильмов «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!».
Режиссер умер в Москве 4 апреля.