Причину смерти Данелии назвала его жена

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Жена режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала о причине его смерти, передает ТАСС.

По ее словам, у него произошла остановка сердца.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сказала Юркова-Данелия.

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Ранее источник сообщил, что Данелия умер после того, как у него развились острая дыхательная и сердечная недостаточность.

Георгий Данелия — автор фильмов «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!».

Режиссер умер в Москве 4 апреля.