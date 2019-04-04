Путин поздравил с 91-летием Элину Быстрицкую

Президент России Владимир Путин поздравил с 91-летием актрису театра и кино, народную артистку СССР Элину Быстрицкую.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. «Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной самоотдачей. Вы создаете в кинематографе и на сцене Государственного академического Малого театра России яркие, глубокие, запоминающиеся образы, покоряете зрителей щедрым, многогранным талантом и артистическим мастерством», — отметил в своем поздравлении глава страны.

Элина Быстрицкая дебютировала в кино в 1950 году. Всесоюзную популярность ей принесли съемки в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова. Быстрицкая в картине сыграла главную роль — донской казачки Аксиньи.