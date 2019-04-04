Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм «Мегалополис», масштаб которого может быть сопоставим с «Апокалипсисом сегодня». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что у Копполы уже есть сценарий картины. Кроме того, он начал неофициальные переговоры с возможными исполнителями главных ролей. Одним из приглашенных актеров, по слухам, может стать Джуд Лоу.

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Согласно имеющейся информации, режиссер давно мечтал об осуществлении этого проекта. Картина будет утопией, а место действия станет Нью-Йорк.

«… я планирую в этом году приступить в реализации моей многолетней задумки и создать масштабную работу, которая объединит все, чему я научился за свою долгую карьеру, которую я начал в 16 лет в театре, и это будет эпическое произведение, названное мною «Мегалополис», — рассказал Коппола.

Ранее сообщалось что фильмы Тарантино и Копполы вошли в топ худших картин лучших режиссеров мира.