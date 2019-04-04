Хелен Миррен нецензурно обругала Netflix

Английская актриса Хелен Миррен выступила против американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, с подобным заявлением обладательница «Оскара» и Дама Британской империи выступила во время киновыставки CinemaCon в Лас-Вегасе.

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По мнению актрисы, просмотр фильмов на стриминговых платформах не может сравниться с посещением кинотеатра, когда гаснет свет и зрители расслабляются в преддверии двухчасового просмотра увлекательного фильма.

«Я люблю Netflix, но пошел ты на ***», — заявила Миррен.

Ранее сообщалось, что Хелен Миррен находится под следствием в Италии за разрушение природной красоты пляжа.