Кто присоединился к Скарлетт Йоханссон в «Черной вдове», узнали СМИ

Американский актер Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела», присоединился к Скарлетт Йоханссон для съемок в картине «Черная вдова» о шпионке, получившей суперспособности. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что производство фильма должно начаться в июне этого года в Лондоне. Режиссером картины является австралийка Кейт Шортланд («Лоре»), а сценаристом — Жак Шеффе. Marvel не уточняет, какую роль будет исполнять Харбор.

Ранее кандидатка на режиссерское кресло фильма «Черная вдова» Лукреция пожаловалась на сексизм со стороны студии Marvel.