«Опорочила честное имя остеопатии»: доктор наук требует извинений от Малышевой
Доктор медицинских наук и завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета Дмитрий Мохов опубликовал в своем фейсбуке письмо с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.
В письме врача поясняется, что возмущение профессионального сообщества вызвал выпуск передачи «Жить здорово!» от 29 марта, в котором Малышева вместе с Дмитрием Шубиным распространила «лживую информацию» о врачах-остеопатах. Мохов отметил, что в этом выпуске они заявили об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.
«Этим заявлением ведущая не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но и оскорбила тысячи врачей-остеопатов», — говорится в письме.
Мохов также напомнил, что остеопатия развивается в России с 1994 года, а с 2012 года находится под государственным регулированием.
Ранее сообщалась, что Малышева появилась в эфире с собственной головой в руках.