«Опорочила честное имя остеопатии»: доктор наук требует извинений от Малышевой

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Доктор медицинских наук и завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета Дмитрий Мохов опубликовал в своем фейсбуке письмо с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.

В письме врача поясняется, что возмущение профессионального сообщества вызвал выпуск передачи «Жить здорово!» от 29 марта, в котором Малышева вместе с Дмитрием Шубиным распространила «лживую информацию» о врачах-остеопатах. Мохов отметил, что в этом выпуске они заявили об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

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«Этим заявлением ведущая не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но и оскорбила тысячи врачей-остеопатов», — говорится в письме.

Мохов также напомнил, что остеопатия развивается в России с 1994 года, а с 2012 года находится под государственным регулированием.

Ранее сообщалась, что Малышева появилась в эфире с собственной головой в руках.