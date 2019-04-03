Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым

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Подруга семьи актера Алексея Булдакова Татьяна Руднева рассказала о том, когда состоится прощание с народным артистом России.

Как сообщает ТАСС, гражданская панихида состоится в воскресенье в московском Доме кино. «Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино», — поделилась Руднева.

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Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в Монголии. В день смерти он должен был возвращаться в Россию.

Ранее стало известно, перед смертью Булдаков озвучил оскароносный фильм.