Появился постер с мертвыми героями «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал постер к финальному сезону сериала «Игра престолов». Он был размещен на странице шоу в фейсбуке.
На изображении все ключевые персонажи изображены мертвыми. Тела героев, занесенные снегом, расположены в виде трона, за обладание которым борются разные силы.
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«Война была здесь», — говорится в посте.
Пользователи начали комментировать постер, и изображение породило много шуток.
«Если вы думаете, что это счастливый конец, то вы не уделяли этому внимание», — отметила Дилан Али.
Под изображением, в частности, было высказано предположение, что трон захватили призраки.
Ранее сообщалось, что появился новый тизер «Игры престолов».