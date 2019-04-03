Наталия Орейро получила российский паспорт

Актриса и певица уругвайского происхождения Наталья Орейро получила «российский паспорт». Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Как отмечается, символический документ звезде «Дикого ангела» вручили на концерте в Нижнем Новгороде.

«Я теперь русская», — отметила после этого Орейро.

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В материале подчеркивается, что во время выступления актриса употребляла много фраз на русском, таких, как «большое спасибо», «пока-пока». После выступления она в течение 40 минут раздавала автографы поклонникам.

Ранее сообщалось, что в эфире Первого канала Наталия Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт и заявила, что она будет даже «более русской, чем Жерар Депардье» (французский актер. — «Газета.Ru»).