19 человек пострадали в давке на панихиде по рэперу Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе во время траурного мероприятия памяти рэпера Nipsey Hussle пострадали 19 человек. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, люди пострадали в результате давки на панихиде по рэперу.

Как отмечается, на мероприятии произошла массовая паника и хаос.

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При этом, по словам полиции, около 300 человек бросились бежать в разные стороны.

Ранее сообщалось, что назван подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle.