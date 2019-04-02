Смерть звезды «Улиц разбитых фонарей» прокомментировали на «Ленфильме»
На «Ленфильме» прокомментировали смерть актера Александра Васильева, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты». Об этом сообщается на сайте киностудии.
Как отмечается, Васильев являлся воплощение обычаев, традиций и памяти «старого доброго» духа киностудии.
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«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь», — говорится в сообщении.
На «Ленфильме» также выразили соболезнования родным и близким актера.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.