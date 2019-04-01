На убийство известного рэпера отреагировал мэр Лос-Анджелеса

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выразил в твиттере соболезнования в связи с убийством известного рэпера Нипси Хассла.

«Наши сердца с близкими Nipsey Hussle, все потрясены этой ужасной трагедией. Лос-Анджелес глубоко ранен каждый раз, когда молодая жизнь обрывается из-за бессмысленного насилия с применением оружия», — написал Гарсетти.

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Он добавил, что кризисная команда помогает семье.

Ранее сообщалось, что рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили в Лос-Анджелесе возле его магазина одежды.