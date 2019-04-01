Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его «идиотом». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности», — заявил Охлобыстин.
По его словам, он понимает, что в настоящее время Зеленский находится «в ситуации».
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Он также добавил, что не преследовал никаких политических целей.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал «идиотами» российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.