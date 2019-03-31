Любимая телеведущая Трампа вернулась к работе

Жанин Пирро, которая является любимой телеведущей президента США Дональда Трампа, вернулась к работе на Fox News. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Телеведущая была отстранена из-за исламофобских комментариев в отношении когрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омары.

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Как отмечается, гость телепрограммы Рудольф Джулиани приветствовал ее возвращение и заявил, что для него честь снова находиться рядом с ней.

«Вы знаете, что я думаю о Вас и всей Вашей карьере. Вы борец за справедливость», — заявил Джулиани.

Ранее Джулиани потребовал от Fox News возвращения любимой телеведущей Трампа.