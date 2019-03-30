Друзя спросили про скандал на «Что? Где? Когда?»

Магистр игры передачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал о скандале, произошедшим на передаче, сообщает сайт kp.ru.

Он уточнил, что уже комментировал сложившуюся ситуацию и не хочет к этому возвращаться.

Друзь также рассказал, чем сейчас занимается.

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«Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги - детскую и краеведческую - путеводитель по Санкт-Петербургу», — сказал он.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.