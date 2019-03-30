Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына

Солистка «Фабрики» Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.

Ребенок родился с весом всего 2 килограмма, его поместили в реанимацию.

Певицу успокаивают друзья и коллеги. В частности, актриса Мария Кожевникова призвала певицу не паниковать и рассказала, что у нее тоже были осложнения во время родов: третий сын был с двойным обвитием, а второй — очень большой по весу — 4,6 кг.

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В свою очередь Сати Казанова назвала Савельеву «хитрулей», так как подруга не рассказала ей о своей беременности.

В конце марта у 35-летней певицы и ее мужа актера Кирилла Сафонова родился мальчик.