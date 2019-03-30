Ольга Орлова выступила с обращением к вдовцу Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова обратилась к вдовцу Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить ей видеться с сыном Фриске Платоном, передает StarHit.

Орлова была лучшей подругой Фриске и стала крестной ее сына. Она рассказала, что Шепелев не дает ей видеться с крестником, поэтому она решила обратиться к ведущему с экранов телевизоров.

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«Платон — мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными», — заявила она.

Орлова также призвала Шепелева чаще позволять родителям Фриске общаться с ребенком.

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске Наталья хочет подать в суд на портал, который сообщил о воскрешении ее знаменитой родственницы.