Лолита покаялась перед бывшим мужем перед смертью

Певица Лолита призналась, что успела покаяться перед бывшим мужем Арнольдом Спиваковским, который скончался 12 марта этого года в возрасте 51 года. Об этом сообщает StarHit.

По словам артистки, она жалеет о многочисленных конфликтах с умершим гражданским супругом.

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«Это была такая страсть, именно она, ведь любовь спокойнее. Мы выясняли отношения и все время пытались сделать друг другу больно», — сказала Лолита.

Однако она добавила, что успела попросить у него прощения.

Ранее сообщалось, что умер бывший муж Лолиты.