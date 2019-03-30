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Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание «Суть событий».

Как отмечается, она посчитала смелым решение Аллы Пугачевой прибегнуть к этой услуге, но сама этого делать не хочет. Артистка пришла к выводу, что иметь детей — это не ее судьба.

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«Наверное, оглядываясь назад, понимаю, что я иду по течению», — подчеркнула Вайкуле.

Звезда добавила, что все, что случается в ее жизни, ей для чего-то было нужно, даже болезнь, потому что она заставила ее по-другом посмотреть на мир.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле рассказала Малахову о трагедии в своей семье.