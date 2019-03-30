Николас Кейдж случайно женился в Лас-Вегасе

Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» американский актер Николас Кейдж по ошибке женился в Лас-Вегасе на своей подруге Эрике Койке. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, он попросил аннулировать заключение брака через четыре дня после инцидента.

Реклама

По словам Кейджа, в момент женитьбы они с подругой были сильно пьяны и не отдавали себе отчет в происходящем. Он также добавил, что его не предупредили о том, что у Койке есть «отношения с другим человеком».

Этот брак стал четвертым по счету для актера.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж решил снова жениться.