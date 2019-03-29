Гендиректор канала Коломойского решил подать в суд на Порошенко

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Гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил, что планирует подать в суд на президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Собираюсь подать против вас (Порошенко) иск в суд за манипуляции общественным мнением», — сказал Ткаченко.

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По его словам, Порошенко пытается оказать давление на независимое СМИ.

Он также добавил, что украинский лидер просил телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, поддержать его на выборах 2014 года.

Ткаченко подчеркнул, что Порошенко пытался различными способами получить контроль над каналом.

Ранее Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине за национализацию Приватбанка.