Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде
Актер канадского происхождения Шейн Риммер ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Издание отмечает, что он прославился, в первую очередь, после озвучки Скотта Трейси в британском телесериале «Thunderbirds» (Тандерберды).
Реклама
Подчеркивается, что Риммер принял участие в съемках трех фильмов о знаменитом шпионе Джеймсе Бонде.
Актер родился в Торонто, а затем в конце 1950-х годов эмигрировал в Великобританию. Он снялся в таких картинках, как «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Шпион, который меня любил», «Ганди» и т.д.
Ранее сообщалось, что умер звезда «Санта-Барбары».