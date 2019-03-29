Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде

Актер канадского происхождения Шейн Риммер ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Издание отмечает, что он прославился, в первую очередь, после озвучки Скотта Трейси в британском телесериале «Thunderbirds» (Тандерберды).

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Подчеркивается, что Риммер принял участие в съемках трех фильмов о знаменитом шпионе Джеймсе Бонде.

Актер родился в Торонто, а затем в конце 1950-х годов эмигрировал в Великобританию. Он снялся в таких картинках, как «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Шпион, который меня любил», «Ганди» и т.д.

Ранее сообщалось, что умер звезда «Санта-Барбары».