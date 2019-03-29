Рейтинг Fox News влетел после итогов «российского дела»

Американский телеканал Fox News на этой неделе вышел на лидирующие позиции и обошел в рейтингах CNN и MSNBC. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на рейтинг Nielsen.

Кульминация саги «российского дела», завершившейся в США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, пошла на пользу телеканалу Fox News, отмечает агентство Bloomberg.

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Во вторник, 26 марта, шоу The Sean Hannity Show на телеканале Fox News посмотрели 3,6 миллиона зрителей. Всего в это же время CNN смотрели более 900 тыс. зрителей в прайм-тайм, MSNBC — 2,1 миллиона человек. По сравнению с предыдущей неделей, молодая аудитория Fox News в прайм-тайм выросла на 31%. В свою очередь рейтинг шоу на MSNBC телеведущей Рэйчел Мэддоу упал на 29% среди этой возрастной группы (25-54).

Как отмечает агентство, в собственном шоу на MSNBC Мэддоу в течение нескольких месяцев сосредоточила внимание на том, был ли президент США Дональд Трамп в сговоре с Россией. Из-за пристального внимания к этой теме газета The Washington Post прозвала телеведущую «королевой сговора».

Однако вскоре после завершения расследования Мюллера, которое показало отсутствие сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года, журналистка столкнулась с критикой, отмечает Bloomberg.

Если тенденция рейтингов на этой неделе сохранится, то MSNBC и CNN, возможно, придется найти другие темы, чтобы привлечь телезрителей, считает агентство.

Ранее Politico рассказал о главной ошибке поднявшейся на «российском деле» телеведущей.