«Там кровь»: порезавший картину Репина вандал объяснил свой поступок

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Житель Воронежа Игорь Подпорин, повредивший в Третьяковской галерее картину Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» объяснил свой поступок тем, что полотно произвело на него неприятное впечатление. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала Замоскворецкого суда Москвы.

По его словам, до этого инцидента он никогда раньше не видел картину Репину.

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«Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее. Собрался уже выходить, но вернулся и повредил картину стойкой», — сказал Подпорин.

Также он добавил, что его возмутили историческая недостоверность картины и особенности авторской техники.

«Она нарисована в таком стиле... там кровь...», — добавил Подгорин.

При этом, по словам злоумышленника, другие картины не вызвали в нем такую негативную реакцию.

Ранее сообщалось, что поврежденной вандалом картиной Репина занялись реставраторы.