Politico рассказал о главной ошибке поднявшейся на «российском деле» телеведущей

В течение двух лет продолжающегося в США «российского дела» телеведущая шоу на MSNBC Рэйчел Мэддоу была героем собственного шпионского триллера, пишет журнал Politico.

Именно одержимость Россией подняла ее шоу на первую строчку телевизионного рейтинга, поясняет журнал. Она писала сценарий и снималась в постановке, основанной на маловероятной предпосылке для своей теории заговора. Однако в конце история пришла к неожиданному повороту — Мэддоу была совершенно неправа в сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, отмечает журнал.

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Мало кто, кроме нее, вкладывал столько сил и средств в монологи про России и дело спецпрокурора США Роберта Мюллера. Несмотря на то, что «российское дело» действительно заслуживало внимание прессы, Рэйчел Мэддоу подошла к его освещению с заговорщическим тоном и стилем подачи.

«Она рассказывала об этом [«российском деле»], затаив дыхание. Она получала явное удовольствие даже от незначительных тюремных сроков, получаемых незначительными игроками. Ни одно действие, связанное с расследованием, не было слишком незаметным для ее долгих монологов», — говорится в материале.

Однако все ее монологи оказались большим заблуждением, констатирует Politico. Доказательства Мюллера не подтвердили сговора Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Теперь Мэддоу нужно понять, что она оказала медвежью услугу, подпитывая паранойю и отвлекая внимание от более плодотворных политических шагов.

Ранее сообщалось, что телерейтинги передачи Мэддоу на MSNBC рухнули после завершения «российского дела».