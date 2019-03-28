В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла»
ООО «Достояние», которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Децл» и Detsl aka le Truk. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы, поданные в ведомство.
Отмечается, что заявка была направлена6 21 марта.
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В агентстве напомнили, что «Достояние» уже владеет правами на торговую марку LOC-DOG (псевдоним репера Александра Жвакина), что позволяет продавать под ней аудиозаписи, сопутствующую продукцию, а также производить фильмы.
Острижный также является руководителем SO/Era Music, которая занималась составлением музыкального каталога Децла при жизни музыканта.
Ранее отец Децла Александр Толмацкий поддержал создание стены его памяти.