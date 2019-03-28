В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/12223039/20190204_gaf_rl12_020-pic905-895x505-22428.jpg">

ООО «Достояние», которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Децл» и Detsl aka le Truk. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы, поданные в ведомство.

Отмечается, что заявка была направлена6 21 марта.

Реклама

В агентстве напомнили, что «Достояние» уже владеет правами на торговую марку LOC-DOG (псевдоним репера Александра Жвакина), что позволяет продавать под ней аудиозаписи, сопутствующую продукцию, а также производить фильмы.

Острижный также является руководителем SO/Era Music, которая занималась составлением музыкального каталога Децла при жизни музыканта.

Ранее отец Децла Александр Толмацкий поддержал создание стены его памяти.