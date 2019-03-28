ФБР расследует «внезапное закрытие» скандального дела звезды «Империи»

ФБР ведет расследование закрытия дела в отношении актера Джусси Смоллетта, известного по телесериалу «Империя». Об этом сообщает PageSix.

По данным портала, ведомство выясняет, почему прокуроры «внезапно» решили снять все обвинения с Смоллетта.

Как отмечается, речь идет об обвинениях против Смоллетта в инсценировке нападения на самого себя.

Ранее сообщалось, что прекращение судебного разбирательства против Смоллетта вызвало широкий общественный резонанс.