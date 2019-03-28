Рухнули телерейтинги главного разжигателя «российского заговора» в США
Рейтинги телепрограммы The Rachel Maddow Show на MSNBC рухнули после публикации выводов спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, аудитория программы телеведущей Рэйчел Мэддоу уменьшилась на 19%.
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Как отмечается, передачу Мэддоу 26 марта смотрели лишь 2,3 млн зрителей.
При этом Мэддоу является одним из главных «разжигателей» темы о «сговоре» президента США Дональда Трампа с Россией в американских СМИ.
Ранее сообщалось, что Fox News отреагировал на итоги расследования «российского дела».