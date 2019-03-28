«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа «Секс в большом городе». Об этом сообщает Variety.
По данным издания, сиквел культового романа получил название «Есть ли еще секс в городе?» и выйдет в августе.
Как отмечается, продолжение было написано автором оригинального произведения Кэндес Бушнелл.
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При этом Бушнелл также напишет пилотный сценарий для экранизации продолжения «Секса в большом городе».
Ранее СМИ сообщили, что третьего «Секса в большом городе» не будет.