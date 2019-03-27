Бари Алибасов рассказал о результатах обследования Федосеевой-Шукшиной

Супруг народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов рассказал о результатах обследования жены. Об этом он написал в своем инстаграме.

По его словам, очередное обследование его жены прошло «благоприятно».

Также он поделился, что они вместе с артисткой собрались в театр.

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До этого в СМИ появилась информация, что у артистки отказали ноги и она прикована к постели, а также что ее срочно госпитализировали. В ответ на это Алибасов заявил, что у его жены не отказали ноги, а она проходит плановое обследование и «чувствует себя прекрасно».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов рассказал о состоянии жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.