Эксперты CNBC оценили шансы Зеленского на победу

Шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу во время президентских выборов на Украине, считают опрошенные телеканалом CNBC эксперты.

В преддверии голосования в субботу, 31 марта, он лидирует по опросам общественного мнения. Зеленский опережает своих соперников: бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и действующего лидера страны Петра Порошенко. «Новичок в политическом истэблишменте Украины», Зеленский был в роли национального лидера лишь в телевизионном шоу «Слуга народа». Оно неожиданно стало популярным за рубежом и куплено крупнейшим онлайн-кинотеатром Netflix, добавляет телеканал.

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Ожидается, что Зеленский станет лидером в первом туре голосования, но не сможет получить абсолютного большинства. Уже во втором туре 21 апреля шоумен столкнется с Тимошенко и Порошенко, прогнозирует CNBC. Между тем, в предвыборной гонке на Украине принимает участие рекордное количество кандидатов — всего 39 человек.

«Политический новичок» в образе «белой вороны» — Зеленский со своей антиэлитарной позицией и рекламной кампанией в социальных сетях смог привлечь внимание избирателей, особенно среди молодежи, которая недовольна и разочарована нынешней администрацией Порошенко.

Тем не менее, скандалы с коррупцией запятнали репутацию трех основных кандидатов. Кроме того, Зеленского обвиняют в том, что он является марионеткой олигарха Игоря Коломойского, на чьем канале обычно показывались его комедийные шоу, пишет CNBC. Однако сам Коломойский отрицал информацию о том, что финансово поддерживает Зеленского.

Ранее стало известно, что фонд Зеленского заподозрили в криминале.