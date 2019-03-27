Фанатов Джастина Бибера обвинили в закрытии живописного каньона в Исландии

Канадского певца Джастина Бибера обвинили в том, что он стал одной из причин, по которой для туристов закрыли живописный каньон в Исландии. Об этом сообщает Daily Mirror.

В материале говорится, что там проходили съемки клипа на песню «Я покажу тебе» («I'll show you») музыканта, вследствие чего туда хлынуло огромное количество поклонников. Массовые посещения туристов наносят ущерб ландшафту, подчеркивает издание.

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Уточняется, что каньон будет закрыт для посещения до лета.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер уходит со сцены.