Фонд Зеленского заподозрили в криминале

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло нарушения в финансировании избирательного фонда кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщила член организации Наталья Корчак, «Газета.Ua».

Как отмечается, речь идет о возможных признаках криминала.

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По словам Корчак, по итогам проверки были выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд на общую сумму 3 778 032,63 гривен (8 968 578,60 рублей).

Уточняется, что материалы были переданы в полицию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обошел всех по стоимости избирательной кампании.